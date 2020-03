V obchodech s potravinami či hygienickým zbožím budou moci od 7 do 9 hodin ráno nakupovat jen lidé starší 65 let. Změna platí od zítřka. Dnes měli možnost nakupovat od 10 do 12 hodin.

Výjimka rovněž platí pro lidi s průkazem ZTP/P, osoby s hendikepem starší 50 let včetně jejich doprovodu a zaměstnanci, kteří pracují pro pečovatelskou službu.

Na lékárny se změna nevztahuje.