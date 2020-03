Stát do program bezúročných půjček pro podnikatele kvůli velkému zájmu nyní vloží 1,7 miliardy. „Včera jsme po extrémním náporu náporu zájmu čerpat tento program slíbili, že do něj přidáme další zdroje až do výše 10 miliard korun,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.