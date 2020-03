Ochranné pomůcky podle ministra Hamáčka dostanou i řidiči MHD, prodavači a další exponované profese. „Říkám otevřeně, že nemáme respirátor pro každého občana, to by ani nefungovalo. Základním ochranným prostředkem je rouška, tu má přes ústa každý, za to děkuji,“ sdělil.