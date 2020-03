Na studentských kolejích Větrník v Praze se v noci z pondělí na úterý konala oslava, které se navzdory zákazu shromažďování zúčastnilo asi 30 až 40 studentů. Na kolejích ČZU se kvůli nim zřejmě začal šířit koronavirus.

Šlo převážně o zahraniční studenty z programu Erasmus, kteří neuposlechli výzvy vedení školy ani městské policie k dodržování vládních opatření, řekl mluvčí Univerzity Karlovy Václav Hájek. Podobné akce studentů se konaly také na kolejích České zemědělské univerzity v Praze (ČZU), kde se zřejmě i kvůli nim začala šířit nákaza koronavirem mezi ubytovanými. Vyplývá to z informací na webu školy.

„Bohužel na koleji Na Větrníku opravdu došlo přes víkend, ale zejména v noci ze 16. března na 17. března, na Bloku III k velké party zahraničních studentů Erasmus. Studenti neuposlechli ani výzvy městské policie,“ řekl Hájek. „Oslav se účastnilo přibližně 30 až 40 studentů ubytovaných na tomto bloku,“ dodal.

Rektor UK Tomáš Zima přitom podle něj na všechny studenty na kolejích opakovaně apeloval, aby dodržovali přísná hygienická opatření, nesdružovali se a věnovali se samostudiu. Na ostatních kolejích, kde nejsou studenti z programu Erasmus, je podle něj vše bez problémů.

Zástupci kolejí nyní podle mluvčího opět vyzvali studenty programu Erasmus k respektování všech nařízení. „V případě, že dojde k opětovnému porušení ubytovacích předpisů nebo nařízení vlády a univerzity, bude to považováno ze hrubé porušení ubytovacích pravidel,“ řekl. To by mohlo být důvodem k ukončení ubytování těchto studentů na kolejích. Univerzita zároveň již o tom, co se stalo, informovala školy v zemích, odkud studenti do ČR přijeli. Podle informací ČTK šlo hlavně o studenty z Itálie a Španělska.

Problém s pořádáním oslav na kolejích zaregistrovala i Česká zemědělská univerzita v Praze, kde se kvůli nim zřejmě i začala šířit nákaza nemocí Covid-19. Vyplývá to z informací na webu školy. „V následujících dnech nemůžeme vyloučit, že na všechny koleje ČZU bude uvalena karanténa s tím nejpřísnějším režimem. Máte-li proto v současné době možnost odjet domů, učiňte to bezodkladně. Pokud zůstanete na kolejích, připravte se na velmi přísný karanténní režim, který bude striktně kontrolován,“ vyzvala univerzita studenty.

Na větších kolejích UK, které mají asi 1300 lůžek, zůstalo podle odhadů školy kolem 200 až 300 lidí, řekl Hájek. U menších kolejí jsou to desítky osob, dodal. Většinou zůstávají na kolejích cizinci nebo studenti, kteří pracují, přidali se k dobrovolníkům nebo nemají rodinu. (ČTK)