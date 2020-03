Dva američtí republikánští senátoři se zbavovali akcií za statisíce až miliony dolarů, zatímco veřejně snižovali dopady koronaviru. Kelly Loefflerová a Richard Blurr nyní čelí výzvám k odstoupení a podezření ze zneužití tajných informací.

Senátorka za stát Georgia Loefflerová, která je manželkou šéfa Newyorské burzy a ředitele Intercontinental Exchange Jeffreyho Sprechera, prodala první část akcií 24. ledna, napsal deník Daily Beast.

Tedy v den, kdy dostali senátoři tajný brífink o koronaviru. Byl na něm uznávaný americký virolog Anthony Fauci, který je šéfem Národního institutu pro infekční choroby a nyní také hlavním poradcem vlády pro koronavirus.

I poté, co se akcií zbavovala, osočovala demokratické politiky, že kvůli koronaviru rozviřují paniku, aby získali politické body a poškodili prezidenta Trumpa.

Democrats have dangerously and intentionally misled the American people on #Coronavirus readiness.

Here’s the truth: @realDonaldTrump & his administration are doing a great job working to keep Americans healthy & safe. https://t.co/DaDX5wpeUj

— Kelly Loeffler (@KLoeffler) February 28, 2020