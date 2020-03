Rusko rozšířilo seznam činitelů Evropské unie, kterým zakazuje vstup na své území. Opatření je podle ní reakcí na sankční seznam, jímž EU reagovala na ruskou anexi ukrajinského Krymu v roce 2014 a na události v Donbasu.

Na tiskové konferenci v Moskvě to dnes oznámila mluvčí ministerstva zahraničí Marija Zacharovová.

Sankcemi jsou postiženi „představitelé členských států a unijních orgánů,“ konstatovala mluvčí bez dalších podrobností. „Je to odveta, jsme bohužel nuceni to udělat, je to otázka parity,“ dodala. Uvedla, že ruské sankce jsou odpovědí na lednové rozhodnutí Bruselu vystavit sankcím sedm Rusů, kteří se angažují ve správě zabraného Krymu.

Platnost evropských sankcí proti Rusku v době koronavirové pandemie označila Zacharovová za „fantastickou hloupost“. Podle mluvčí tak EU jen škodí své pověsti jak navenek, tak i dovnitř. „Svět se přece snaží udržet nad vodou a chce spojit své úsilí, protože chápe důsledky nynější situace,“ poznamenala Zacharovová. (ČTK)