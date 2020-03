Už podruhé odložila Evropská vesmírná agentura (ESA) start rakety VEGA, která poletí do vesmíru označená i českou vlajkou. Důvodem je výskyt Covid-19 u zaměstnance kosmodromu.

Vrchní část rakety vznikala v brněnské firmě S.A.B. Aerospace. Ta ČTK odložení startu rakety potvrdila.

Evropské rakety startují z kosmodromu v jihoamerické Francouzské Guyaně. Původně měla VEGA s nosičem Dispeser, který brněnská firma vyvinula, startovat na podzim. Start byl ale odložen na březnový termín kvůli problémům na straně výrobce rakety.

„První start rakety s nosičem Dispenser se měl v novém termínu uskutečnit 23. března, ale i přes technickou připravenost mise se start odkládá kvůli výskytu onemocnění Covid-19 na kosmodromu,“ uvedl za S.A.B. Aerospace Václav Havlíček.

S.A.B. Aerospace vyvinula v Česku speciální druh nosiče s názvem Dispenser, který je nově schopný vynést do vesmíru desítky malých družic. Tím výrazně zlevňuje cenu za jejich vynesení na oběžnou dráhu. Pro Českou republiku to znamená, že její vlajka poletí do vesmíru poprvé na trupu evropské rakety. „Aby mohl mít nějaký stát svoji vlajku na raketě, je potřeba, aby se na jejím vývoji přímo podílel. A to teď díky naší konstrukci splňuje i Česko,“ uvedl ředitel S.A.B. Aerospace Petr Kapoun.

Konstrukce nazvaná Dispenser je vyrobená ze speciálních sendvičových panelů z uhlíku a hliníku, které firma sama vyvinula a pro vesmírný let také certifikovala. Vyvíjela ji pět let. „Dispenser je unikátní v tom, že konstrukce váží pouze 252 kg, ale přitom unese až tunu a půl nákladu,“ vysvětlila Patricie Ondriašová, která má má v projektu na starost splnění všech norem ESA. (ČTK)