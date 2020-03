Kazašská metropole Nur Sultan a město Almaty byly dnes v noci uzavřeny. Vedení země rozhodlo o karanténě vzhledem k přibývajícím případům nákazy koronavirem.

Na všech příjezdových silnicích do měst je těžká vojenská technika, v některých místech se lidé snaží dostat dovnitř či ven, ale až na výjimky je vojáci nepouštějí. Zároveň ode dneška je v Kazachstánu omezen prodej cukru, mouky, krup, oleje a rýže. Lidé měli 72 hodin na to, aby se vrátili domů do Nur Sultanu nebo Alma Aty, nebo tato města opustili. Od dnešní půlnoci to již možné není. V Kazachstánu je 44 pozitivně testovaných, z toho 7 přibylo za posledních 24 hodin. (Tengrinews)