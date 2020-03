Čínské město Wu-chan, odkud se na začátku letošního roku do světa rozšířil nový typ koronaviru, dnes poprvé od začátku nynější pandemie nehlásí žádný nový potvrzený případ nákazy.

V Číně ale přibývá importovaných případů infekce, za středu jich bylo 34 oproti úterním třinácti. To vyvolává obavy z možné druhé vlny nákazy. Informuje o tom agentura Reuters s odvoláním na čínskou národní zdravotní komisi.

Jako o importovaných případech se mluví o nemocných, u nichž se nákaza prokázala po příjezdu do Číny ze zahraničí. Celkem jich je asi 190. Agentura DPA k tomu píše, že ve valné většině jde o Číňany, kteří se vrátili do vlasti často v přesvědčení, že tam přečkají nejhorší období pandemie. Lidé, kteří do Číny přijedou, musejí do přísné karantény. (ČTK)