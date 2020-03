Jak se zdravotnické pomůcky dopraví do Česka: Letoun společnosti China Eastern do Prahy přiletí v pátek ráno, přiveze 1,1 milionu respirátorů. V sobotu ráno dorazí letoun China Eastern s více než 7 miliony roušek a odpoledne An-124 Ruslan s více než 100 tunami materiálu. Uvedl to ministr vnitra.