Česká pošta od zítřka omezí otevírací dobu. Pobočky budou zavírat nejpozději v 16 hodin. Od 10 do 12 hodin pak bude otevřeno pouze pro lidi starší 65 let.

„Žádáme veřejnost, aby pobočky České pošty navštěvovala pouze v nejnutnějších případech a aby omezila nakupování v e-shopech na věci, které v současné době nutně potřebuje. Zároveň žádáme klienty České pošty, aby aktuální stav hodin pro veřejnost sledovali na vstupu do pobočky a v informačním systému pobočky,“ vyzvala pošta občany na svém webu. (ČP)