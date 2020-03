Roušky se budou zdarma distribuovat prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Kdy se ale do ČR z Číny dostanou, zatím není jasné. „Je to o letadlech, ta naše, Travel Service, ČSA by měla vyletět dnes kolem půlnoci,“ řekl premiér Babiš.

„Velké letadlo Ruslan, který jsme pronajali z Ukrajiny, tam čekáme, že vyletí v pátek. Povolení se získávají těžce, pan Hamáček s Havlíčkem to organizují,“ doplnil předseda vlády.