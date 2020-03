České dráhy po dohodě s vládou zredukovaly některé spoje, zejména expresní linky mezi velkými městy. Týká se to linek R9 z Prahy do Havlíčkova Brodu, R10 do Hradce Králové, R16 do Železné Rudy či R20 do Děčína.

„S ohledem na velmi nízké využívání vlakových spojů jsme se rozhodli, tedy české dráhy, zredukovaly některé spoje, není to nic dramatického, ale o 6,6 prpocent ze všech vlakových spojů,“ řekl ministr průmyslu a dopravy Havlíček.