Vláda zakazuje od půlnoci všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin od 10 do 12 s výjimkou osob starších 65 let věku. „Říkáme, od zítra od 10 do 12 hodin nakupují v potravinách jen důchodci nad 65 let,“ zdůraznil premiér Andrej Babiš.