Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula zdůraznil nutnost dezinfekce povrchů. „Ukazuje se, pokud budeme hovořit o aerosolu, přežívá (virus) asi tři hodiny…běžné povrchy, některé kovy virus poměrně znehybňují, na mědi se udrží pouhých osm hodin, co se týká kovů jako příbory, tam je to 24 hodin, nejhorší je přežívání na plastech, umělých hmotách, tam je to až 48 hodin,“ uvedl Prymula s tím, že na papíru a tedy i na bankovkách může virus teoreticky být až 24 hodin.