Volný pohyb osob je v Česku omezený do 24. března, co ale bude dál? Podle šéfa krizového štábu Romana Prymuly musí opatření trvat déle.

„To myslím, že skončit nemůže. Každý má šanci dívat se na statistiky jednotlivých zemí, jak to stoupá. Musíme nalézt účinnou cestu, jak ta onemocnění minimálně zabrzdit. To znamená, aby se křivka oploštila. Což se zatím nepodařilo žádnému evropskému státu. Proto se provádějí tato opatření. Když se nám podaří křivku oploštit, pak můžeme diskutovat o tom, kdy ta opatření skončí, ale v tuto chvíli to namístě určitě není,“ řekl Deníku N minulý týden náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Přinášíme také jeho profil.

Také britští vědci upozorňují, že omezení kontaktů bude nutné dodržovat tak dlouho, dokud nebude k dispozici vakcína proti koronaviru.