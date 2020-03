Kolona kamionů před hraničním přechodem do Polska v Náchodě se do dnešního odpoledne postupně natáhla až do 42 kilometrů vzdáleného Hradce Králové. Večer po 21:00 se zkrátila přibližně o deset kilometrů a končila u Černožic.

Průjezd aut přes přechod podle policie zrychlil.

Policie řidičům radí, aby při cestě do Náchoda místo hlavní silnice číslo 33 využili jiné trasy. Řidiči kamionů by měli raději zvolit přechod v Harrachově. Kolony souvisí s opatřeními v boji proti nákaze COVID-19. (ČTK)