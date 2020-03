Statisíce respirátorů a dalších ochranných pomůcek se našly v průmyslové zóně v Lovosicích na Litoměřicku. Na základě rozhodnutí hejtmana Oldřicha Bubeníčka (KSČM) je převzal kraj, část zůstane v regionu, část míří do Prahy.

Jedná se o 680 000 respirátorů. Během kontroly skladu celníci objevili i 28 000 roušek. Česko přitom při nynější epidemii koronaviru trpí nedostatkem roušek a respirátorů, chybějí v nemocnicích, ordinacích i v domovech seniorů.

„Bylo zjištěno, že v Lovosicích ve skladech jsou ochranné pomůcky, u nichž bylo podezření, že by mohly být vyvezeny z České republiky,“ uvedl hejtman. Na základě rozhodnutí hejtmana věci převezme stát. Firma, u níž se ochranné pomůcky objevily, za ně dostane náhradu v cenách obvyklých. „Domluvili jsme se, že část dostanou policisté a hasiči. Ještě dnes v noci si to převeze ministerstvo vnitra do Prahy,“ uvedl hejtman (ČTK)