Ministryně financí Schillerová odloží do 1. srpna kontroly elektronické evidence tržeb těm, jichž se má povinnost začít týkat od května. Uvedl to dnes premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání s předsedy politických stran a vedením Sněmovny.

„Tři měsíce se nebude nic dít, nebudou žádné kontroly, takže do 1. srpna jako by EET ani neexistovalo,“ řekl Babiš novinářům. Jednání vedl s opozicí Babiš videokonferencí, počítá, že tak bude činit jednou za týden.

Na dnešní schůzce s Babišem ODS navrhovala odklad platby záloh na daně, odklad platby zdravotního a sociálního pojištění, zkrácení lhůty pro vrácení přeplatků DPH státem nebo odklad zavedení závěrečných vln EET. ODS také žádá, aby stát převzal od firem vyplácení nemocenské lidem, kteří se dostali do karantény. Podobně jako lidovci navrhovala ODS taky změny v ošetřovném. Odklad EET navrhovala i TOP 09. To však již dřív odmítla ministryně Schillerová, ze zákona to není možné, uvedla.

Květnové rozšíření EET se bude týkat například řemeslníků, advokátů, účetních, lékařů a taxikářů. Podle ministerstva by se to mělo vztahovat zhruba na 300 000 podnikatelů. (ČTK)