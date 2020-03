Pražský magistrát zavede prázdninový provoz MHD. Na lince B začne platit ve středu, na lince A a C o víkendu a u tramvají v pondělí 23. března. Od středy bude rovněž zrušena příměstská vlaková linka S49.

O víkendu pak začnou noční spoje jezdit v intervalu 30 minut místo současných 20 minut. Důvodem je velký úbytek cestujících. Po dnešním jednání krizového štábu to řekl náměstek Primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě). Omezené řády nyní platí pouze autobusy. Provoz asi čtvrtiny z nich je pak ode dneška zkrácen do 22:30. (ČTK)