Zemřel ruský spisovatel а politik Eduard Limonov. Limonov zřejmě delší dobu bojoval s rakovinou. Bylo mu 77 let. Spisovatel se proslavil románem To jsem já, Edáček, ve kterém ztvárnil zkušenosti s emigrací do USA. Limonov byl též předsedou Národně bolševistiské strany Ruska. (Meduza)

Умер писатель Эдуард Лимонов. Ему было 77 лет.

«В наши дни следует быть «кул» — смертельно спокойным. И, расставаясь навеки следует ограничиться коротким «пока!». pic.twitter.com/UygeRz5mlP — Дилетант (@diletant_media) March 17, 2020