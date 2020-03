Liberecký kraj zakázal od dnešních 18:00 vstupovat bez roušky, respirátoru či jiné ochrany dýchacích cest do zdravotnických zařízení, veřejné dopravy včetně taxíků, do obchodů, lékáren, pošt, bank a úřadů a do všech veřejných míst, kde se lze potkat s někým dalším.

Nařízení platí do odvolání, nejdéle však po dobu trvání krizového stavu, řekl po jednání krizového štábu na sociálních sítích liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).

„Nikdo by neměl jít zásobovat svoji rodinu, nakupovat, zařizovat další činnost bez toho, že by chránil sám sebe a své okolí. Moc všechny prosím o dodržování tohoto nařízení, považuji ho z pohledu ochrany veřejného zdraví a vzájemné ohleduplnosti za mimořádně důležité a závažné,“ zdůraznil liberecký hejtman.

V Libereckém kraji jsou zatím jen tři pacienti u nichž test Covid-19 potvrdil, 650 lidí je podle hejtmana v kraji v karanténě. (ČTK)