Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) uvedl, že vláda pracuje na vzdušném mostu mezi Českem a Čínou se společností Smartwings, ale naráží na problémy. „Ministerstvo obrany vyjednává s ukrajinskými dopravci a koncem víkendu by měl z Číny dorazit (letoun) Ruslan, který uveze 120 tun materiálu, to by mělo zásadně zlepšit situaci,“ uvedl.