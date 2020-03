Ministr vnitra Hamáček zkritizoval lidi, kteří se i přes varování vlády stále shlukují, například v parcích, kde společně popíjejí alkohol. Pohrozil, že pokud nebudou zákazy vlády fungovat, mohly by zasáhnout pořádkové jednotky.

„Měl jsem za to, že naše apely budou stačit, že lidem dojde, že když se budou někde shlukovat, pít alkohol v parcích, že si tím říkají o průšvih, protože je riziko, že někoho ‚zabijí‘. Pokud to nefunguje, budeme muset přitvrdit. Policie se to snaží lidem vysvětlovat, rozmlouvat, ale chci říct, pokud to nepůjde po dobrém, budeme muset použít pořádkové jednotky,“ prohlásil Hamáček.