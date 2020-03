Shrnutí: Vláda chce na boj s nemocí Covid-19 vyčlenit dvě nemocnice. Nově doporučuje lidem starším 70 let, aby nevycházeli ven, pokud nemusí k lékaři. Respirátory a roušky by měly dorazit nejpozději do pátku, slibuje ministr Vojtěch.