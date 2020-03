Dnes ráno podle premiéra Babiše odletělo vojenské letadlo do Číny. Mělo by tam naložit 150 000 rychlotestů. Celkem by do Číny mělo odletět sedm letadel.

„Dnes je pro nás nejdůležitější, abychom realizovali rychlé odběry, abychom měli update a lidé nečekali na odběry, aby byl identifikován rozdíl, mezi lidmi, kteří to skutečně potřebují a těmi, kteří to dělají preventivně,“ vysvětlil Babiš na tiskové konferenci.

„Připravujeme sedm letadel, které by měly odletět v úterý a ve středu do Číny. Jednak je tam ten dar od skupiny PPF, 1,7 milionu respirátorů a testerů, a potom jsou tam dodávky pěti milionů roušek a 1,1 milionu respirátorů. Na ta letadla je potřeba mít povolení, to je absolutní priorita,“ doplnil Babiš.