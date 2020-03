Anglický herec Idris Elba je nakažený koronavirem. „Cítím se dobře a zatím nemám žádné příznaky,“ vzkázal svým fanouškům s tím, že všichni mají zůstat doma.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ

— Idris Elba (@idriselba) March 16, 2020