Jižní Korea hlásí nejnižší nárůst nákazy koronavirem za více než tři týdny. Včera přibylo jen 74 nových případů. Stále se však objevují nová ohniska nákazy jako kostel ve městě Songnam jižně od Soulu. Na bohoslužbě se nakazilo přes 40 lidí.

Ilustrační foto.

Jedná se o kostel protestantské církve River of Grace Church. Zmíněnou bohoslužbu vedl pastor, u něhož testy posléze odhalily nákazu koronavirem SARS-CoV-2. Pozitivní test měla také jeho manželka a dalších šest členů církve, načež dnes přibylo dalších 40 nakažených, všichni účastníci bohoslužby z minulé neděle.

Aktuální počet nakažených v zemi je podle Korejského centra pro kontrolu a prevenci nemocí (KCDC) 8236 lidí.

Z nemocnic propustili už 1137 zcela uzdravených lidí – za jediný den jich přibylo 303.

59 nemocných je nyní v kritickém stavu a 75 zemřelo, z většiny staří lidé s další vážnou diagnózou. 70,6 % zesnulých bylo starší 70 let, 18,7 % pak v rozmezí 60–69 let. Nejmladší oběti bylo 29 let.

