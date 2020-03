Lékárnám chybějí respirátory, stěžuje si Lékárnická komora. Ta také vyzývá zákazníky, aby nechodili do lékáren s příznaky nachlazení, ale poslali za sebe někoho jiného. Měli by si také kupovat jen nezbytné léky, nechodit si pro kosmetiku a zubní kartáčky.

Podle komory chodí do lékáren v posledních dnech velké množství lidí, z nichž mnozí ale nepotřebují akutní péči. Onemocnění personálu lékárny nebo jeho karanténa by přitom mohla vést k uzavření lékárny. ČTK to řekl prezident České lékárnické komory Aleš Krebs.

„Lékárníci jsou nenahraditelní při výdeji léků – na předpis i bez něj. Stojí v první linii a nemají respirátory ani pro sebe. Onemocnění lékárníka či jeho karanténa přitom může znamenat uzavření lékárny,“ uvedl Krebs. Lékárny se pro pacienty neuzavírají, ale jejich komora žádá lidi, aby do nich nechodili s příznaky nachlazení. Pokud kašlou nebo mají vyšší teplotu, měli by za sebe poslat někoho zdravého.

Podle něj se lékárny v posledních dnech potýkají s extrémním počtem návštěvníků, ale mnozí z nich chodí například jen pro kosmetiku nebo zubní kartáčky. Lidé by podle komory měli v současné době do lékáren chodit pouze pro nezbytné léky a ostatní věci nechat na dobu, až se přestane šířit nemoc Covid-19. Lékárníci také apelují na lidi, aby si nepořizovali zbytečné zásoby léků. V zájmů všech pacientů mohou požadavky lidí omezovat, uvedl Krebs v tiskovém vyjádření.

Lidé by se podle něj měli snažit o předávání e-receptu ve formě sms tak, aby se lékárníci nemuseli dotýkat cizích telefonů. „Pacienti si mohou sms recept zdarma převést pomocí aplikace Lékárny v ČR na čárový kód, který umožňuje lékárníkovi bezkontaktní načtení z větší dálky čtečkou čarových kódů,“ popsal Krebs.

V lékárnách by lidé měli dodržovat dvoumetrový odstup od ostatních. Neměli by se dotýkat výdejního pultu a nenahýbat se na něj. Komora doporučuje bezkontaktní platby kartou a zkrátit pobyt v lékárně na co nejkratší dobu.

Respirátory či roušky v současnosti chybí například i praktickým lékařům nebo pracovníkům v sociálních službách. Zástupci státu uvádějí, že dělají co mohou a ochranných prostředků bude brzy víc. (ČTK)