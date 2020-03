Ve Francii navzdory koronaviru probíhají obecní volby. Podle AFP „za dodržení rad daných jeho vládou k zamezení šíření viru“ odvolil například i premiér Philippe, který kandiduje na starostu Le Havre. Účast ve volbách je zatím asi 18 %. (AFP)

VIDEO: 🇫🇷 French PM Edouard Philippe, candidate for mayor of Le Havre, votes on Sunday morning in an elementary school in the port city while observing the advice given by his government to help prevent the spread of the #coronavirus #Municipale2020 pic.twitter.com/AihlgTM5gQ

— AFP news agency (@AFP) March 15, 2020