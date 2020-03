Existuje poloviční možnost, že řádná schůze Senátu příští týden kvůli hrozbě koronaviru nebude, řekl dnes v Otázkách Václava Moravce České televize předseda horní komory Miloš Vystrčil (ODS).

Rozhodnout by se mělo podle něho v pondělí, kdy zasedne krizový štáb. Pokud by schůze nebyla, předlohy, které by senátoři měli projednat, by koncem března automaticky putovaly k podpisu prezidentovi.

„Zatím to vidím 50 na 50,“ uvedl Vystrčil k pravděpodobnosti zrušení schůze. Jednou z variant ale podle něho, že by na jednání přišlo méně senátorů než obvykle při zachování politického vlivu jednotlivých frakcí. Teoretický je podle předsedy horní komory možné, že rozhodnutí by mohlo padnout až v úterý. (ČTK)