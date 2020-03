Home Credit nakoupila v Číně a ve Španělsku pro Česko 1,7 milionu respirátorů a 1,8 milionu masek. V pondělí budou připravené k převozu do ČR. Majitel firmy, společnost PPF, to uvedla na Twitteru. Dopravu zajistí vláda.„Tyto pomůcky budou od pondělí připraveny k postupnému převozu do České republiky. Dopravu zajistí Vláda ČR. A vyzýváme i další velké firmy, aby se zapojily,“ uvedl premiér Andrej Babiš.