Ministerstvo vnitra jedná s cestovní kanceláří Travel Service o zajištění dopravy 1,1 milionu respirátorů a 5 milionů roušek z Číny do ČR tak, aby zásilka dorazila do středy.

Šéf resortu Jan Hamáček to uvedl na Twitteru. Ministerstvo zároveň objednalo milion testů na koronavirus. Prvních 150 000 dorazí speciálem v nejbližších dnech.