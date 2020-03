Vláda dnes pravděpodobně uvalí karanténu na celou ČR, řekl premiér Andrej Babiš v nedělní Partii na TV Prima. Bude to znamenat, že lidé budou chodit do práce a z práce domů, mohou ještě nakoupit, vysvětlil. Co karanténa pro celou zemi znamená, píšeme zde.

„Dneska pravděpodobně přistoupíme k opatření karantény České republiky,“ prohlásil Babiš. Uvedl, že ke karanténě celé země směřujeme, protože se lidé chovají nezodpovědně. Současně počítá s tím, že vláda také schválí ustavení krizového štábu. V jeho čele by měl být náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

Premiér nicméně odmítl, že by vláda zavřela hromadnou dopravu. „Naopak, tu bychom posílili, aby nebyla taková velká koncentrace lidí. A budeme dezinfikovat,“ uvedl. Důležité podle něj je, aby doma zůstávali hlavně staří lidé.

Pokud jde o respirátory, první dodávka z Číny by měla přijít příští sobotu. Dodávku 10 milionů respirátorů podle Babiše dohodl v Číně náměstek Prymula.

S prací ministra zdravotnictví Vojtěcha je premiér Andrej Babiš spokojen. Jeho možné odvolání označil za nesmysl.

Nemocnice budou muset podle Babiše odložit všechny výkony, u kterých to bude možné. „Potřebujeme, aby se soustředily na koronavir,“ uvedl.

V nemocnicích je aktuálně kvůli tomuto onemocnění 31 pacientů. „Chceme dvě specializované nemocnice s lůžky pro koronavir, v Praze a Brně. Budou tam lůžka, ventilátory,“ popsal předseda vlády.

Česká republika má nyní 3600 plicních ventilátorů, přičemž 60 procent z nich jsou už nyní vytíženy. „Připravujeme se na to, že výskyt viru bude větší. Nedá se tomu zabránit,“ prohlásil. Babiš současně ujistil veřejnost, že potraviny budou k dispozici vždycky.