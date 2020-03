Vláda zařadila dodatečně na program své pondělní schůze návrh zákona, který by podle organizace Transparency International (TI) mohl pomoci premiéru Andreji Babišovi (ANO) ve sporu o to, zda je ve střetu zájmů. Andrej Babiš to odmítl.

Uvedl to na svém facebookovém profilu spolek Milion chvilek. Podle nové předlohy o evidenci skutečných majitelů firem by Babiš byl považován za vlastníka svěřenských fondů, do kterých vložil skupinu Agrofert, ale nikoliv za vlastníka holdingu, uvedla už dříve TI. Ministerstvo spravedlnosti tehdy zdůraznilo, že zákony nepřipravuje tak, aby nahrávaly konkrétním lidem.

Babiš nařčení ze střetu zájmů opakovaně odmítá a označuje ho za politickou záležitost. Ministerstva podle něj z zákon navrhla zařadit společně se zákonem o praní špinavých peněz.

Jejich resorty @SpravedlnostCZ a @MinFinCZ navrhly tento zákon zařadit společně se zákonem o praní špinavých peněz. Oba zákony jsou na dodatku z 11. 3., jedná se o zákony s transpoziční lhůtou a musí být předloženy současně na základě požadavku Evropské unie. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) March 15, 2020

„Myslíte to vážně – chtít pod rouškou koronaviru – narychlo dělat čachry se zákonem o evidenci skutečných majitelů? Není tajemství, že tento zákon by mohl být pro posouzení vašeho střetu zájmů a potvrzení faktického vlastnictví Agrofertu zásadní,“ napsal spolek Milion chvilek. Postup kritizuje například i předseda opoziční KDU-ČSL Marian Jurečka. „Dělat v této situaci, kdy celá země řeší boj s koronavirem, zvláštní změny zákona o evidenci skutečných majitelů, je, myslím, za hranou,“ napsal na Facebooku Jurečka. Vyzval k tomu, aby byl dodatečně zařazený bod z programu jednání kabinetu stažen.

Návrh zákona vychází z aktualizované evropské směrnice o praní špinavých peněz. Lhůta pro její začlenění do právních řádů členských států skončila podle důvodové zprávy už v lednu. Po případném schválení ve vládě by dostala předlohu k projednání Sněmovna.