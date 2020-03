V Česku je 214 potvrzených případů nákazy novým koronavirem, oznámilo ministerstvo zdravotnictví. Testováno bylo přes 4000 lidí.

Od sobotního večera přibylo 25 nových případů, během soboty přibylo 39 nakažených. Data, která ministerstvo zveřejnilo na stránkách věnovaných Covid-19 k dnešním 06:15, zatím neuvádějí aktuální údaje výskytu nemoci podle krajů.

Dvě třetiny nemocných se infikovaly v zahraničí, třetina v České republice. Ze zemí, v nichž se Češi nakazili, stále převažuje Itálie (74,5 procenta), která je v současnosti státem s nejvyšší počtem nově nakažených na světě. Z Rakouska si nákazu „přivezlo“ 12,7 procenta nemocných Čechů.

Největší část nakažených je ve věku od 25 do 54 let. Počet nakažených seniorů nad 65 let je vyšší než počet nemocných dětí. Testováno zatím bylo přes 4000 lidí. (ČTK)