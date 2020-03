Italové během nařízené karantény pro zkrácení dlouhé chvíle a pro lepší náladu zpívají z oken a balkónů do ulic měst.

People of Siena, Italy sing a song Viva la nostra Siena (hooray for our Siena) together, from their windows to raise their spirits during the Italian #COVID19 lockdown 🙏🏻 pic.twitter.com/jBSbkvds4d

— Coronavirus (@SARS_COVID19) March 13, 2020