Americký republikánský sentáro Ted Cruz prodlužuje karanténu poté, co se setkal se španělským politikem, u nějž se potvrdil koronavirus. Cruz v prohlášení na svém twitteru popsal, že 20 minut jednal se Santiagem Abascalem, ultrapravicovým lídrem strany Vox.

@SenTedCruz has extended his self-quarantine after he learned he interacted with a Spanish government official who tested positive with #coronavirus. “I remain strong, healthy and have no symptoms.” https://t.co/0LmJHMJ6X1

