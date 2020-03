Francouzský biatlonista Martin Fourcade končí kariéru. Fourcade několikrát zvítězil v pořadí Světového poháru, je třináctinásobný mistr světa a pětinásobný olympijský vítěz.

