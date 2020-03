Podle policie byl exstarosta metropole Floridy Andrew Gillum včera nalezen v hotelovém pokoji u Miami Beach spolu s předávkovaným mužem a vysokými dávkami metamfetaminu. Vyplývá to z policejní zprávy. Gillum později popřel požití drog.

BREAKING: Andrew Gillum was discovered by police at a South Beach hotel early Friday in a room with bags of possible methamphetamine and in the company of a man who appeared to have overdosed on drugs, according to a police report. https://t.co/9F8PZ714z0

