Starosta floridského Miami Francis Suarez má koronavirus. Zjistil to poté, co se o víkendu zúčastnil jednání, na němž byl i brazilský prezident Jair Bolsonaro a jeho mluvčí. U něj se rovněž potvrdil nákaza. (Miami Herald)

Miami mayor who met with Bolsonaro along with Trump, has coronavirushttps://t.co/x51HtXQKtp

— Aaron Blake (@AaronBlake) March 13, 2020