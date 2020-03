Ošetřovné by se mohlo vyplácet za všechny dny, po které zůstanou školy v Česku kvůli nákaze koronavirem zavřené. Zaměstnanci s nemocenským pojištěním by ho mohli dostávat na děti do 15 let. Návrh zákona zveřejnila na svém webu vláda.Živnostníkům, kteří na ošetřovné nemají nárok, by pak stát mohl poskytovat příspěvek 424 korun za den. Navrhlo to ministerstvo práce. Podle něj by opatření letos stála 1,5 až 2,5 miliardy korun.