V Nizozemsku je 614 registrovaných případů nákazy koronavirem, z toho 86 hospitalizovaných a pět mrtvých. Až ve čtvrtek vláda nařídila zrušit všechny akce nad sto účastníků a uzavřít univerzity, hlásí z Groningenu studentka Anna Košlerová.

„Na hraničních přechodech včetně letišť nejsou zatím žádné restrikce ani kontroly. Lidé, kteří mají symptomy (kašel, teplota, svalové bolesti), mají zůstat doma. Ti, kdo mohou pracovat z domova, by se měli držet doma. Nizozemská vláda čelí kritice, že situaci nepřisuzuje dostatečnou váhu,“ líčí situaci Anna Košlerová, která dokončuje magisterské studium na univerzitě v Groningenu na severu země.

Do Nizozemska přiletěla ve čtvrtek poloprázdným letadlem. „Měla jsem, stejně jako ostatní pasažéři, pro sebe k dispozici celou trojsedačku. Letadlo bylo prázdné, stejně tak jako letiště v Amsterdamu. Ve vlaku do Groningenu se sotva dalo hnout. Potřebovala jsem si odkašlat, ale protlačila jsem se kvůli tomu na záchod, abych nešířila paniku,“ líčí Anna Košlerová.

„Pár hodin po příjezdu vyšla zpráva, že nám zavřeli univerzitu a máme se držet doma. Některé přednášky se přesunuly online, ale to se mě netýká, jelikož sedím doma a dopisuji magisterskou práci. Moji spolubydlící si ode mě drží odstup, minimálně do té doby, než seženeme dezinfekční spreje, které jsou, tak jako všude jinde, k nesehnání,“ popisuje stav na severu země studentka původem z Prahy. Ve volných chvílích si volá s rodinou v Norsku, kde její matka přebývá v karanténě poté, co se vrátila z Bruselu.