Padesát dnů karantény a osm statečných z Wu-chanu

Už 50 dní trvá karanténa Wu-chanu a nouze milionů jeho obyvatel. Situace v metropoli se lepší, ale nové případy nákazy stále přibývají. Kromě obětí má však město i své hrdiny, nejen lékaře. Seznamte se s osmi „obyčejnými hrdiny Wu-chanu“.

https://twitter.com/caixin/status/1236765657087315973

Život ve wuchanské karanténě. Foto: Reuters

Jejich příběhy dnes přinesl respektovaný čínský magazín Caixin, který po celou dobu epidemie přináší k tématu detailní zpravodajství, hloubkové analýzy a mimořádnou investigativu.

Ve Wu-chanu je k dnešku podle oficiálních čísel skoro 67 tisíc potvrzených případů nemoci, 87 % veškerých případů v Číně. (Připomínáme, že čínské úřady do statistiky nezahrnují lidi pozitivní na SARS-CoV-2, ale bez příznaků.) Zemřelo více než tisíc lidí – opět oficiální čísla, skutečný počet obětí je s největší pravděpodobností vyšší.

Nové případy nákazy pořád přibývají, ale jejich denní nárůst výrazně poklesl. Oficiální čísla z pátku 7. února uvádějí 74 nových případů – poprvé od uzavření města denní nárůst méně než sto.

Hrdinka první. Wu Ťün-je…

… se virem nakazila v první linii už v lednu, jako zdravotní sestra ve Třetí nemocnici. Třicetiletá Wu se starala o pacienta s vážným podezřením na nákazu, přestože v nemocnici nebyl dostatek ochranných pomůcek: „Věděla jsem, že je to nebezpečné. Ale všechny ostatní sestry na mém oddělení byly mladé dívky a já nechtěla, aby musely riskovat.“

Ve stejné nemocnici pracuje i její manžel, a aby chránili svoji dceru, dali ji do péče prarodičům. Wu prohlásili její kolegové v nemocnici za uzdravenou 24. února a žena se vrátila zpět do práce. Vede osmnáctičlenný tým sester, který pečuje o čtyřicet pacientů, často i pět hodin v kuse bez toho, aby se mohly napít nebo si odskočit na toaletu. Wu Ťün-je při tom čerpá z vlastní zkušenosti: „Říkám jim, aby neklesali na duchu. Nechci, aby se vzdávali, musejí mít chuť do života.“

Hrdina druhý. Jü Fa-šeng…

… na sklonku února zaznamenal kritickou chybu ve snaze nákazu izolovat. Wuchanské nemocnice byly přehlcené a místní vláda nařídila pacientům s mírným průběhem choroby a lidem s podezřením, aby namísto do nemocnic šli do domácí izolace. Nemocnice začaly přijímat jen těžké případy.

Jenže Jü Fa-šeng, odborník na krizový management z wuchanské univerzity CCNU, věděl, že to povede k nekontrolovanému šíření infekce. Spolu s kolegy vydali 1. února studii, která zdůrazňovala, že je nutné izolovat i podezřelé případy. A navrhovala zřídit provizorní střediska v hotelech a letoviscích.

Následující den wuchanské úřady stáhly své předchozí opatření a vyhlásily nové podle Jü Fa-šengových doporučení.

Hrdinka třetí. Li Šan-šan…

… zbývalo jenom pár dní do porodu. Manžel, matka, tchán i tchyně – ti všichni onemocněli a byli posláni do karanténních zařízení pro Covid-19. Voda Li Šan-šan praskla 14. února před úsvitem.

Otec rodící ženy ji odvezl do blízké nemocnice, ale tam Li odmítli přijmout, protože CT snímky ukázaly infikované plíce. Otec Li Šan-šan znovu naložil do auta a začali objíždět další nemocnice. Pět hodin trvalo, než našli jednu, která Li přijala.

Kolem šesté ráno se narodila holčička. Zdravá, test na virus negativní. Ale k matce nemohla. Li Šan-šan nezbývalo, než na dcerku mluvit přes videohovory se zdravým dědečkem, který ji držel v náručí. Otec dítěte mezitím upadl do kritického stavu a hrozila mu smrt. Nakonec přežil, stejně jako celá rodina. Všichni se teď uzdravují v posthospitalizačním karanténním zařízení. A čekají na zítřek, kdy Li Šan-šan skončí karanténa a bude si moct dcerku konečně sama pochovat.

Hrdina čtvrtý. Che Wen-wen…

… je jako kurýr na ulice města zvyklý. Jen do nich dřív nevyrážel na celou noc. Dovážel jídlo do izolovaných domovů, ale i pacientům v nemocnicích, i když ho kamarádi varovali, že riskuje nákazu. Mnohokrát se mu stalo, že přes něj lidé posílali jídlo a pití, které nakupovali pro vyčerpané zdravotníky v nemocnicích. „Doručovat jídlo do nemocnic mi dává pocit, že moje práce má smysl,“ řekl Che Wen-wen.

17. února pracoval 27 hodin v kuse a doručil 202 objednávek. Byl to rekord. Ale „když jim nepřivezu jídlo já, co budou jíst?“

Hrdina pátý. Ma Chung-čchüan…

… je celý zabalený do ochranného obleku, ale zdravotník není. Je to 27letý pracovní migrant, který do Wu-chanu přijel za výdělkem a zrovna zaskakoval jako ochranka ve stanici metra, když si všiml zvýšeného proudu cestujících s velkými taškami na CT snímky. Všichni mluvili jenom o zápalu plic a karanténě, vzpomíná Ma.

Když město zastavilo hromadnou dopravu a vagony metra znehybněly, Ma Chung-čchüan si našel novou práci jako nemocniční uklízeč. Po bezpečnostním výcviku teď tráví dlouhé hodiny umýváním a dezinfekcí celkem osmnácti nemocničních oddělení. Extrémně náročná práce, ale klíčová a Ma je šťastný, že ji má. Doufá, že v nemocnici bude moct zůstat i po konci epidemie.

Hrdina šestý. Kuo Čeng-li…

… řídí jednu z městských policejních stanic a 23. ledna ve tři ráno ho vzbudil naléhavý telefonát: Vstávejte, máte na starosti uzavírku města, začíná na sedm hodin. „Neměl jsem ponětí, co dělat,“ líčí Kuo. Oblast, kde pracuje, je plná malých obchodů, jejichž provozovatelé do Wu-chanu dojížděli. Po uzavírce zůstali bezprizorní a vypukl chaos.

Stanici zaplavili vyděšení lidé, kteří prosili o pomoc policisty, jen o málo bezradnější než oni sami. Chyběly jasné instrukce. Policie měla nařízeno řídit převoz nemocných do nemocnic, ale nedostávalo se sanitek. Ve zmatených prvních dnech karantény se mnozí z nich nakazili. „Báli jsme se, samozřejmě jsme se báli,“ říká Kuo. „Ale báli se všichni. Jako policisté jsme neměli na výběr.“

Hrdina sedmý. Wang Ťien…

… není policista, ale vědec a podnikatel. A místo policejní stanice řídí společnost BGI, která zasáhla už během epidemie SARS v roce 2003. Za pouhých 36 hodin tehdy BGI izolovala genom viru, za dalších 96 hodin vyvinula účinný test a pak vyrobila 300 tisíc testovacích sad, které rozdala.

Virus SARS-CoV-2 odhalila už loni v prosinci, ale úřady výsledky jejich práce tajily až do 18. ledna a nedovolovaly jim distribuovat testovací sady, přestože panoval jejich zoufalý nedostatek. Wang Ťien se ze všech sil snažil vládní blokádu prolomit. Podařilo se mu to až 29. ledna, kdy wuchanská vláda konečně dala zelenou.

Laboratoře BGI postupně navyšovaly své kapacity a k dnešku dokážou otestovat 400 tisíc vzorků denně. Wang Ťien ale zdůrazňuje, že kdyby dostali povolení třeba jen o týden dřív, všechno by bylo lepší.

Hrdina osmý. Wang Sing-jüan…

… jako projektový manažer státní stavební firmy dostal 22. ledna příkaz renovovat patnáct pater Čtvrté wuchanské nemocnice a vytvořit v nich izolační oddělení. Lhůta byla šibeniční: 36 hodin.

Wang zrušil dovolenou a rozjel se do nemocnice. Co tam viděl, mu vyrazilo dech: nemocnice praskala ve švech a další lidé stáli ve stometrové frontě venku před vchodem. Nakonec Wang Sing-jüan stavěl i Horu ohnivého boha, první polní nemocnici ve Wu-chanu.