Vláda jedná o zákazu akcí s více než deseti účastníky a o omezení otevírací doby v restauracích a hospodách od 20:00 do 8:00. Potvrdil to zdroj Deníku N.

Zákaz by se vztahoval na divadla, koncerty, kina, umělecká představení ale i na sportovní a náboženské události. Lidé by nesměli ani na výstavy, veletrhy či poutě. Dosud se opatření týkalo akcí, kde by bylo 100 a více osob.

Nově by mohla vláda zakázat také návštěvu posiloven, bazénů či wellness služeb.