„Spokojen nejsem. Při jednání jsme se zdaleka na všem neshodli,“ řekl o včerejším jednání.

„Byl jsem přehlasován, respektuji to. Prohrál jsem 3:1,“ dodal s tím, že znovu požádá o schůzku ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) a prezidenta Miloše Zemana a bude s nimi chtít o činnosti čínské ambasády v Česku mluvit.

Cestu na Tchaj-wan, kterou plánoval Vystrčilův zesnulý předchůdce Jaroslav Kubera, podle Vystrčila byla odložena kvůli šíření koronaviru. „Shodli jsme se, že je potřeba zrušit všechny zahraniční cesty včetně té na Tchaj-wan,“ uvedl Vystrčil s tím, že on sám by zakázal prezidentu republiky cestu do Číny.

Prezidentovi prý na schůzce dávali „důrazná doporučení“, Miloš Zeman se ale podle Vystrčila rozhodne tak, jak uzná za vhodné.