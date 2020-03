Informoval o tom ředitel Krajské hygienické stanice v Liberci Vladimír Valenta. Aktuálně podle něj hygienici čekají na výsledky testů dalších 12 pacientů.

Žena byla lyžovat v Itálii ještě v době, kdy nebyla povinnost zůstat po návratu doma, ohlásit se lékaři a vstoupit do karantény. „Hned po návratu měla potíže a zůstala doma kromě jednoho dne, kdy to byla nahlásit zaměstnavateli. Od úterý je v nemocnici,“ doplnil Valenta. Hygienici teď prověřují s kým přišla žena do styku.

V Česku bylo zatím potvrzeno 94 případů nakažených koronavirem. (ČTK)