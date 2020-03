Donald Trump vystoupil v dramatickém projevu z Bílého domu a oznámil, že kvůli koronaviru Spojené státy od páteční půlnoci ukončují všechny cesty z Evropy. Opatření bude trvat 30 dní a netýká se amerických občanů ani Velké Británie. (NBC)

We will be suspending all travel from Europe, except the United Kingdom, for the next 30 days. The policy goes into effect Friday at midnight. pic.twitter.com/Yeq1gVCIln

— The White House (@WhiteHouse) March 12, 2020