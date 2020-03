Sochařská díla získávají díky Vantablacku unikátní vizuální efekt, kdy působí jako, kdyby zcela postrádali jakýkoliv rozměr. „Tato díla uvádějí do extrému dřívější Kapoorovy myšlenky obsažené v jeho díle,“ komentuje sochy Kapoorův zástupce a ředitel Lisson Gallery Greg Hilty.

Přeprava děl z Vantablacku bude zvlášť obtížnou záležitostí, protože se na ně nesmí sáhnout holou rukou. Zatím jsou díla uzavřena v průhledných plastových bednách.

Nejčernější materiál na světě je produktem britské výzkumné skupiny Surrey NanoSystems. Určený je pro vesmírné a vojenské účely a používá se mimo jiné jako maskování pro satelity.

Kapoor získal od výzkumné společnosti výlučná práva na využití Vantablacku ve formě spreje. Řada umělců považuje Kapoorovo využití černého povlaku za kontroverzní, protože si podle nich nemůže monopolizovat barvu pouze pro své účely.

Sochař britsko-indického původu Anish Kapoor se proslavil exteriérovou sochou Cloud Gate v chicagském Millenium Parku. Na konci března se v Norfolku otevře jeho největší britská přehlídka venkovních soch, která potrvá do 27. září. O roli soch ve veřejném prostoru a s tím spojené myšlence procenta do umění jsme psali zde. (The Art Newspaper)