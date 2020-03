Světová zdravotnická organizace (WHO) přehodnotila výskyt nákazy koronavirem z epidemie na pandemii. Tak se nazývá epidemie extrémně velkého rozsahu zahrnující většinu světa.

"We have therefore made the assessment that #COVID19 can be characterized as a pandemic"-@DrTedros #coronavirus pic.twitter.com/JqdsM2051A

— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 11, 2020